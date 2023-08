''Weed''-Alarm bei Erstrundenpartien der US-Open

"Oh mein Gott, eigentlich riecht es überall hier danach. Der ganze Platz riecht nach Weed", so Alexander Zeverev nach der Partrie bei den US Open.

Die diesjährigen US Open haben eine unerwartete Wendung genommen, die nicht nur die Tennisfans, sondern auch die Spieler selbst zum Schmunzeln bringt. Tamara Korpatsch (28) und Alexander Zverev (26) haben dem Geruch bemängelt. Kurioser Geruch Während Tamara Korpatsch nach ihrem beeindruckenden Sieg gegen Irina Begu (6:3, 6:2) auf Platz acht feststellte, dass der Duft von Marihuana sie förmlich umhüllte, machte sie ihrem Unmut Luft: "Ich kriege dann keine Luft, ich kann auch nicht weiterspielen, ich muss direkt in eine Richtung gehen, wo es gut riecht." Die deutsche Athletin, die für den Club von der Alster Hamburg spielt, zeigte sich nicht gerade begeistert über die olfaktorische Begleitung. Aber Korpatsch ist nicht alleine mit ihrer Empfindung. Die griechische Spielerin Maria Sakkari (28), immerhin an Position acht gesetzt, stellte auf Platz 17 fest: "Manchmal riechst Du Essen, manchmal riechst Du Zigaretten, manchmal riechst Du Weed." Doch nicht alle sind so abgeneigt wie Korpatsch und Sakkari. Alexander Zverev, Deutschlands Nummer eins, nimmt die Sache mit einer gehörigen Portion Humor. "Oh mein Gott, eigentlich riecht es überall hier danach. Der ganze Platz riecht nach Weed. Court 17 riecht wie das Wohnzimmer von Snoop Dogg", scherzte der Hamburger, nachdem er souverän in die zweite Runde eingezogen war.