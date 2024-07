Schulterverletzung: Sabalenka wirft in Wimbledon das Handtuch

Die All England Tennis-Meisterschaften in Wimbledon gehen ohne die Nummer drei in der Frauen-Rangliste in Szene.

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka aus Belarus kann wegen einer Schulterverletzung nicht antreten. Nach einem letzten Versuch im Training musste sie am Montagnachmittag das Handtuch werfen. Sie hätte wenig später gegen die US-Amerikanerin Emina Bektas ihr erstes Match bestreiten sollen. Statt ihr spielt nun Erika Andrejewa (RUS). Lesen Sie auch Wimbledon-Wildcards für Osaka, Wozniacki und Kerber Drei frühere Weltranglisten-Erste im Frauen-Tennis haben Wildcards für das Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erhalten. Sabalenka hatte schon am Wochenende durchblicken lassen, dass sie nicht weiß, ob sie rechtzeitig fit wird. Bereits zuvor hatte die als Nummer 22 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa wegen einer Erkrankung passen müssen. Ex-US-Open-Siegerin Emma Raducanu traf nun mit Renata Zarazua (MEX) auf eine Lucky Loserin.