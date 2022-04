Ungeimpfter Djokovic darf zu Wimbledon

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic darf nach Veranstalter-Angaben bei Wimbledon antreten.

Das serbische Tennis-Ass darf sich Hoffnungen auf eine Titelverteidigung machen. Beim Turnier London wird es keine Corona-Auflagen geben, auch nicht gegen ungeimpfte Tennis-Spieler.

Ausschluss von Australien Open

Weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, konnte Djokovic in dieser Saison an einigen Turnieren nicht teilnehmen. Vor den Australian Open hatte er einen Gerichtsstreit verloren und Australien vor dem Turnierauftakt verlassen müssen. In Dubai Ende Februar war der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. In Monte Carlo war für ihn kürzlich nach wochenlanger Zwangspause unerwartet in seinem Auftaktmatch Schluss gewesen.

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis zum 10. Juli statt. Wimbledon ist das erste Event, das Tennisprofis wegen der russischen Invasion in die Ukraine ausschließt. Dies trifft zum Beispiel den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland und die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Victoria Asarenka aus Belarus.