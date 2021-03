Wie schon Dominic Thiem und Rafael Nadal verzichtet auch Novak Djokovic auf ein Antreten beim 1000er-Turnier in Miami kommende Woche.

Nach Rafael Nadal und Dominic Thiem hat auch der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein Antreten beim Masters-1000-Turnier in Miami in der kommenden Woche abgesagt. Djokovic hatte ja im Zuge seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei den Australian Open eine Muskelverletzung erlitten und seither nicht mehr gespielt. Grund für seine Absage ist aber offiziell, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte.

"Muss Balance meiner Zeit finden"

"Mit all den Einschränkungen, die es gibt, muss ich eine Balance meiner Zeit auf der Tour und zu Hause finden", erklärte Djokovic auch im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie und das Leben in der "Blase". Bereits zuvor hatte auch schon Nadal seinen Verzicht verlautbart, um sich weiter von einer Rückenverletzung zu erholen. Damit sind drei der Top 4 nicht am Start.