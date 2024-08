Das erhofft sich Thiem von seinem letzten US-Open-Auftritt

Vor seinem Abflug zu den US Open in New York (26. August bis 8. September) ließ uns Tennis-Ass Dominic Thiem über sein Management wissen, was er sich von seinem letzten Major-Auftritt erwartet.

Auf die am Montag beginnende Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier verzichtete Thiem freiwillig. Stattdessen bereitete sich der aus den Top 200 gerutschte ehemalige Weltranglisten-Dritte in Wien auf die letzte Hartplatz-Saison seiner erfolgreichen Profi-Karriere vor. Und hat richtig gepokert - ausgestattet mit einer Wildcard kann sich der US-Open-Sieger von 2020 entspannt auf seinen Hauptfeld-Auftritt in Flushing Meadows vorbereiten. Thiem in seinem Statement vor dem Abflug: "Ich freu mich richtig auf die US Open, weil es schon ein bissl überraschend war, dass ich noch einmal eine Wildcard bekommen hab. Aber ich bin wirklich glücklich und motiviert." US-Open-Auslosung am Donnerstag Der Flug nach New York ist für Dienstag gebucht. Thiem: "Das heißt, da haben wir dann fünf hoffentlich gute Trainingstage (auf der US-Open-Anlage, d. Red.)." Wobei Thiem bereits in Wien begann, auf das spezielle Hartplatz-Spiel vorzubereiten. Thiem über seine Erwartungen auf jener Anlage, auf der er 2020 mit einem denkwürdigen Fünfsatz-Sieg gegen Olympiasieger Alexander Zverev den größten Erfolg seiner Karriere feierte: "Ein Erstrunden-Sieg ist natürlich das Ziel, aber das hängt natürlich mit der Auslosung zusammen. Ich hoffe, dass ich noch einmal ein richtig gutes letztes US Open spielen kann." Damit könnte Thiem ein letztes Mal den Preisgeld-Jackpot knacken. Wie oe24 berichtete gibt's allein fürs Antreten 100.000 Dollar. Ein Erstrunden-Sieg würde 140.000 Dollar einbringen, der Einzug ins Achtelfinale 325.000 und für Semifinale gäbe es eine Million Dollar. Für den US-Open-Sieger 2024 liegen 3,6 Millionen Dollar im Jackpot!