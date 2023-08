Diese ÖTV-Stars schlagen beim steirischen Challenger auf

Während Dominic Thiem heute (ab 20 Uhr) in der zweiten Runde der US-Open Lokalmatador Ben Shelton fordert, rüstet sich Bad Waltersdorf bereits auf den Auftritt des Niederösterreichers.

Keine Pause für Österreichs Tennis-Stars. Am Mittwoch (ab 20 Uhr im Sport24-Liveticker) ist Dominic Thiem bei den US Open gegen Ben Shelton im Einsatz. In drei Wochen (17. bis 24. August) treten der US-Open-Champion von 2020 und Landsmann Jurij Rodionov (ATP-104.), der beim letzten Grand-Slam des Jahres in der Qualifikation ausschied, dann schon beim mit 145.000 dotierten Sand-Challanger in Bad Waltersdorf auf. „Ich freue mich riesig, in diesem Jahr in Bad Waltersdorf aufzuschlagen. Turniere in Österreich sind immer etwas ganz, ganz Besonderes", sagte Thiem bereits vor Wochen.

Wie besonders, zeigte vor allem sein Erfolg bei den diesjährigen Generali-Open in Kitzbühel. Beim Halbfinal-Triumph gegen den Serben Laslo Djere brachte der 29-Jährige den Center-Court in der Gamsstadt förmlich zum Beben. Im Finale war dann dann aber gegen den Argentinier Sebastian Baez Schluss. Trotzdem hat Thiem gezeigt welche Euphorie er bei den heimischen Fans noch entfachen kann. Und genau auf diese Unterstützung baut der Weltranglisten-72. auch wieder beim Turnier in der Steiermark. "Er sorgt mit seiner Teilnahme damit, dass das Turnier weit über die heimischen Grenzen hinaus Aufmerksamkeit und Beachtung finden wird“, betonte der Geschäftsführer der LAYJET-Open Rainer Dunst.

Ofner spielt lieber in Südfrankreich

Ebenfalls mit von der Partie sind auch die Spanier Roberto Carballes Baena (ATP-73.) und Albert Ramos-Vinolas (ATP-91.). Die in Kitz beide bis ins Achtelfinale kamen. Sebastian Ofner (ATP-57.) verzichtet hingegen auf einen Start. Österreichs aktuelle Nummer 1 spielt in der Woche vom 18. bis 24.September lieber auf dem Hartplatz in Saint-Tropez.