Djokovic-Ranking-Schock: Folgen für die Australian Open

Novak Djokovic fällt im ATP-Ranking zurück. Seine Absagen bei den ATP Finals und dem Paris Masters könnten weitreichende Folgen für die Australian Open haben.

Novak Djokovic musste verletzungsbedingt sowohl die ATP Finals in Turin als auch das Masters in Paris absagen. Auf Instagram erklärte er, dass eine „anhaltende Verletzung“ ihn am Spielen hindere. Durch die verpassten Titelverteidigungen verliert Djokovic entscheidende Punkte und könnte im Ranking von Platz fünf bis auf Rang neun abrutschen.

Frühere Begegnungen bei den Australian Open möglich

Dieser Rückfall wirkt sich direkt auf die Setzliste bei den Australian Open aus. Da Djokovic in den unteren Setzreihen landen könnte, wären frühe Duelle mit Spielern wie Alexander Zverev, Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz möglich. Für Djokovic bedeutet das: Der Weg zum 25. Major-Titel wird beschwerlicher, und auch die Topspieler könnten früher als erwartet auf den Superstar treffen.

Djokovic fokussiert sich auf die Grand Slams

Trotz des Rückschlags kündigte Djokovic an, 2025 verstärkt auf die Grand Slams und den Davis Cup zu setzen und weniger andere Turniere zu spielen. Er plant jedoch, zum Saisonstart ein Vorbereitungsturnier zu absolvieren, bevor die Australian Open beginnen. „Ich werde Vollgas geben, um fit in die neue Saison zu starten,“ so Djokovic.