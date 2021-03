Erdbeben während Tennis-Halbfinale in Mexico

Das Halbfinale vom ATP-500er-Turnier in Acapulco (Mexico) wurde von einem Erdbeben begleitet.

Beim mit 1,2 Millionen Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Acapulco kommt es im Finale zum Duell zwischen den Nummern 1 und 2. Der topgesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP-5) duelliert sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Deutschen Alexander Zverev (7) um den Turniersieg. Zverev gehört zu Tsitsipas' Lieblingsgegnern. In sechs Duellen setzte sich der Grieche fünf Mal durch.

Tsitsipas bezwang im mexikanischen Badeort im Halbfinale den Italiener Lorenzo Musetti ebenso in zwei Sätzen wie Zverev seinen Landsmann Dominik Köpfer.

Spieler von Erdbeben überrascht

Das deutsche Duell wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs von einem leichten Erdbeben begleitet. "Manchmal musst du sogar ein Erdbeben überstehen, um ein Finale zu erreichen", sagte Zverev.

"Ich wusste nicht, was passiert war. Und Dominik auch nicht", schilderte Zverev eine Szene zu Beginn des zweiten Satzes, als mitten im Ballwechsel die Fernsehkameras zu wackeln begannen. "Ich glaube, die Lichter haben angefangen zu flackern und die Zuschauer haben es mehr gespürt als wir. Wir sind auf dem Platz herumgerannt und mussten einen Punkt ausspielen."

