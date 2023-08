Erler/Miedler zum zweiten mal Kitzbühel-Sieger im Doppel

Das österreichische Tennis-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler hat beim Heimturnier in Kitzbühel das Finale gegen Gonzalo Escobar/Aleksander Nedowjesow (ECU/KAZ-4) 6:4,6:4 für sich entschieden und den Sandklassiker damit zum zweiten Mal gewinnen können.

Österreichs aktuelles Tennis-Paradedoppel Alexander Erler/Lucas Miedler ist zum zweiten Mal Kitzbühel-Sieger. Die beiden gewannen am Samstag topgesetzt gegen die ecuadorianisch-kasachische Paarung Gonzalo Escobar/Aleksander Nedowjesow (4) 6:4,6:4 und halten damit bei fünf gemeinsamen ATP-Titelgewinnen. Ihren ersten Triumph in der Gamsstadt hatten sie vor zwei Jahren gefeiert. Im Vorjahr siegten sie in Wien, heuer in Acapulco und München und damit erstmals im Ausland.

Erler/Miedler erhalten für ihren ohne Satzverlust eingefahrenen Erfolg gemeinsam 29.740 Euro und 250 Punkte für die Weltrangliste. In dieser werden sich der 25-jährige Tiroler und der 27-jährige Niederösterreicher etwas verbessern, an ihre bisherige Toppositionen 32 bzw. 33 aber nicht ganz herankommen. Im "Race", also der Jahreswertung, bleiben sie auf Rang 15, schieben sich jedoch knapp an die vor ihnen rangierenden Duos heran. Die Top 13 sind das vorrangige Ziel von Erler/Miedler bis Jahresende. Ihr nächstes Turnier wird das ab 21. August in Winston-Salem in den USA sein.

Gegen die zähen Escobar/Nedowjesow gelang Erler/Miedler im ersten Satz das entscheidende Break bei Einstand mit dem Entscheidungspunkt zum 5:4, im zweiten Durchgang schafften sie bereits zum 2:1 eine Vorentscheidung. Danach servierten die beiden jeweils aus, nach 1:21 Stunden nutzten sie ihren zweiten Matchball.