Der ehemalige Thiem-Trainer Günter Bresnik hat einen neuen Schützling. Auf diesen trifft ausgerechnet Thiem im ATP Cup. (1.2 - 5.2).

Er formte Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem zu einem Weltklasse-Spieler - dann kam die Trennung. Günter Bresnik hat nun eine neue Herausforderung gefunden. Er trainiert in Zukunft den Weltranglisten.11. Gael Monfils, der schon seit Jahren zur Weltspitze zählt. Brisant: Frankreich trifft beim ATP Cup in der Gruppe C auf das österreichische Team rund um Thiem.

© Getty

Der Franzose veränderte seinen Trainerstab nach zuletzt überschaubaren Leistungen: Neben Bresnik wird er auch mit Richard Ruckelshausen zusammenarbeiten, der das französische Team beim ATP Cup anführen wird.