Favoriten-Sterben in Davis-Cup-Quali

Vier gesetzte Teams haben die Qualifikation für das Finalturnier des Davis Cups verpasst.

Nach den an Nummer vier gesetzten Deutschen, die trotz Heimvorteils erstmals in der Geschichte des Tennis-Mannschaftsbewerbs der Männer gegen die Schweiz verloren haben, scheiterten am Sonntag auch Kasachstan (7), Belgien (8) und Argentinien (11).

Belgien lag in Südkorea nach dem ersten Tag 2:0 voran, verlor aber am Sonntag das Doppel und beide Einzel. Kasachstan musste sich in Chile mit 1:3 geschlagen geben, Argentinien unterlag in Finnland ebenfalls 1:3. Die Niederlande (4:0 gegen Slowakei) und Tschechien (3:1 in Portugal) wurden ihrer Favoritenrolle dagegen gerecht.

Damit qualifizierten sich das topgesetzte Kroatien (3:1 gegen Österreich), Frankreich (2), USA (3), Großbritannien (5), Serbien (6), Schweden (9), Niederlande (10), Tschechien (12), Schweiz, Chile, Südkorea und Finnland für das Finalturnier ab 11. September. Titelverteidiger Kanada, 2022-Finalist Australien sowie Italien und Spanien hatten eine Wild Card erhalten.