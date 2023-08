Grabher verpasst ersten WTA-Titel nach Krimi in Rabat Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihr erstes Finale auf der WTA-Tennistour verloren. Die 26-Jährige unterlag am Samstag in Rabat der Italienerin Lucia Bronzetti 4:6,7:5,5:7, womit die 24-Jährige aus Rimini im Head-to-Head mit 2:1 in Führung ging.