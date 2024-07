Kitzbühel bereit für letzte Thiem-Show

Die Nightsession am Dienstag könnte sein Sandplatz-Abschied werden.

Kitzbühel. Die 80. Auflage des Sandplatz-Klassikers in Kitzbühel (Hauptbewerb ab Montag) steht ganz im Zeichen des Abschieds von Dominic Thiem. Der frühere Weltranglisten-Dritte könnte am Dienstag (ab 19.30, ServusTV live) seine letzte Kitzbühel-Vorstellung geben. Noch gibt es Tickets für den vielleicht emotionalen Höhepunkt des Turniers. Dabei haben die Generali Open noch viel mehr zu bieten: Sebastian Ofner schlägt zur Olympia-Generalprobe auf, Youngster Joel Schwärzler gibt sein ATP-Tour-Debüt.

Thiem zu Gstaad-Out: "Gute Vorbereitung"

Nach dem Erstrunden-Out in Gstaad reist Thiem in Kitzbühel ohne Erfolgserlebnis an. Beim vorletzten Sandplatz-Turnier seiner Karriere unterlag der 30-Jährige am Montag Qualifikant Varillas (PER), meint aber: „Das war eine sehr gute Vorbereitung auf Kitzbühel. Es war wichtig, richtig lange am Platz zu stehen und auch mit der Höhenlage in Hinblick auf Kitzbühel wichtig.“

Mit einer Wildcard ausgestattet, will sich Thiem dort, wo er 2019 einen seiner 17 Titel auf der Tour geholt hat, mit Anstand verabschieden. Seit Mittwoch trainiert er vor Ort. Im Vorjahr erreichte er mit dem Finaleinzug den größten Erfolg seit der Rückkehr auf die Tour nach der Handgelenksverletzung. Thiem: „Ich habe letztes Jahr vor Kitzbühel vielleicht ein bisschen besser gespielt als jetzt, aber nicht viel. Im Endeffekt bin ich im Finale gelandet.“ Und jetzt? „Ich glaub, dass von einer Niederlage in der ersten Runde bis zu ein paar Matches alles möglich ist.“

Ofner will vor Olympia Selbstvetrauen tanken

Österreichs Nr. 1 Sebastian Ofner möchte eine böse Erinnerung aus dem Vorjahr vergessen machen, als er beim Auftakt Alex Molcan (SVK) nach 6:4, 5:0-Führung und zwei Matchbällen unterlegen war. Ofner: „Nach dem, was ich letztes Jahr in Kitzbühel erlebt habe, kann es nur besser werden. So ein Match hat man nur einmal im Leben.“ Nach der Aufgabe vor wenigen Tagen in Hamburg mit Fersenschmerzen gab Ofner für Kitzbühel und Olympia in Paris Entwarnung.