Lucas Miedler steht in letzter Quali-Runde

Der Österreicher besiegte den deutschen Gojowcyk in zwei Sätzen.

Erfolgserlebnis für Lucas Miedler bei der Qualifikation für die Erste Bank Open in Wien. Am Samstag siegte der Niederösterreicher mit 7:6 und 6:2 gegen den deutschen Peter Gojowcy. In der letzten Runde der Qualifikation trifft Miedler auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Tiafoe, Nummer 48 der Welt, siegte in der ersten Runde gegen den Slowaken Molcan in drei Sätzen. Das Spiel geht morgen über die Bühne.

Alexander Erler scheiterte bereits in der ersten Quali-Runde. Die Nummer 328 der Weltrangliste unterlag dem Italiener Mager knapp in drei Sätzen. Erler konnte den ersten Satz noch knapp in Tie-Break entscheiden, musste jedoch die beiden darauffolgenden Sätze abgeben. Am Abend trifft mit Juri Rodionov der letzte Österreicher am ersten Quali-Tag auf den Grand-Slam Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika.