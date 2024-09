× Lustiger Versprecher wegen Taylor Swift

Das Auftauchen von Taylor Swift beim US-Open-Finale (an der Seite von Boyfriend Travis Kelce) sorgte beim Puls4-Moderator für Schnappatmung.

Gleich zu Beginn des Final-Krachers zwischen Jannik Sinner (ITA-1) und Local Hero Taylor Fritz (USA-12) Sonntagabend sorgte das Auftauchen von Taylor Swift für Aufregung: "Die Kameras suchen sie wie keinen anderen", war in der TV-Übertragung zu hören. "Das kennen wir aus den Football-Übertragungen" (wenn die Pop-Queen bei den Kansas-City-Partien auftaucht, um Tight End Kelce anzufeuern). Dann der Versprecher des Abends: "Eine spannende Grafik: Jannik Sinner hat 14 Stunden und 20 Minuten auf dem Platz verbracht, um hier in dieses Finale zu kommen, Taylor Swift eine Stunde mehr ..."

Verwirrend: "Taylor Swift" statt "Taylor Fritz"

Taylor Swift? Gemeint war natürlich Taylor Fritz, was dem Tennis-TV-Duo offenbar nicht auffiel. Experte Koubek bemerkte in diesem Zusammenhang, dass der Freitagnacht auch das spätere Spiel gehabt hatte und über fünf Sätze gehen musste ...

Liebesshow plötzlich im Fokus

Während sich die TV-Kameras auf das Geschehen am Court konzentrierten, zogen Swift und Kelce, um die es in den vergangenen Tagen (offenbar Fake-) Trennungsgerüchte gegeben hatte, demonstrativ eine Liebes-Show ab, die die Fotografen in ihren Bann zog. Dabei saß auch Football-Superstar Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs neben Kelce in der Loge. Auf einem Foto sieht man, wie Taylor Sift Brittany, die Ehefrau von Mahomes umarmt ...