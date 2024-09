Nach Herzproblemen: Tennis-Star verzichtet auf Turnier

Deutschland zittert weiter um seinen Starspieler. Die gesundheitlichen Probleme führen nun zu einer Zwangspause.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev verzichtet nach wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen auf ein Antreten beim ATP-Turnier diese Woche in Peking. Der 27-Jährige wäre beim 500er-Event hinter dem Italiener Jannik Sinner als Nummer zwei gesetzt gewesen. Ob er nächste Woche wie geplant das Masters-1000-Turnier in Shanghai bestreitet, ist offen. Danach stünde für den Weltranglistenzweiten u.a. noch das Turnier in der Wiener Stadthalle (19. bis 27. Oktober) auf dem Plan.

Husten und Fieber

Zverev hatte vergangene Woche beim Laver Cup in Berlin wieder einmal über Husten und Fieber geklagt. Schon die gesamte Saison bereiten dem Olympiasieger von 2021, der weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Turniersieg wartet, immer wieder kleinere Erkrankungen Probleme. Zuletzt hatte Zverev auch kritisiert, dass der Turnierkalender viel zu voll und die Saison für die Tennis-Profis zu lang sei.