Nadal, Medwedew und Monfils werden Väter

Eine Woche später zogen Daniil Medwedew und Gael Monfils nach. Der Weltranglisten-Vierte aus Russland sowie der französische Schützling von Günter Bresnik wurden am Freitag bzw. Samstag Väter und freuen sich jeweils über eine Tochter.

What a night !!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils ????????❤️



Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6