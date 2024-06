Ofner beim Wimbledon-Test im Viertelfinale

Wenige Tage vor dem Grand-Slam-Highlight in Wimbledon (ab 1. Juli) kommt Sebastian Ofner auf Rasen in Schuss.

Der 28-jährige Steirer fegte am Dienstag im Achtelfinale des ATP250-Turniers auf Mallorca den als Nummer 5 gesetzten Italiener Luciano Darderi 6:3, 7:5 vom Platz und steht in der Runde der letzten 8. Ofner hatte die Partie immer unter Kontrolle, nur kurz bei 5:3 und 40:15 flatterten die Nerven. Darderi wehrte zwei Matchbälle ab und glich auf 5:5 aus. Doch Ofner beendete die Partie mit zwei Games in Folge nach 79 Minuten.

Chance auf Revanche im Viertelfinale

Im Viertelfinale wartet Alex Michelsen (USA), der Mannarino (ITA-3) 7:6, 6:4 bezwang. Gegen den 19-jährigen Ami geht es für Ofner um den 2. Halbfinaleinzug 2024 (nach Hongkong). Unserer Nummer 1 liegt im Ranking als ATP-Nr.-54 knapp vor Michelsen (62). Das bisher einzige Duell hat Michelsen 2023 in Winston-Salem (Hartplatz) gewonnen.

Jetzt brennt Ofi auf Revanche. Und nebenbei hat er die Chance, noch mehr Selbstvertrauen für Wimbledon zu tanken!