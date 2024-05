Paris: Thiem kämpft sich in 2. Quali-Runde

Österreicher setzte sich gegen Franco Agamenone in drei Sätzen durch.

Dominic Thiem hat das erste Spiel nach seiner Rücktritts-Ankündigung gewonnen. In der Qualifikation für die French Open in Paris setzte sich der ehemalige Finalist am Montag in der ersten Qualifikationsrunde gegen den Italo-Argentinier Franco Agamenone nach Satzrückstand noch mit 3:6,6:3,6:2 durch. Der in der Quali als Nummer 11 gesetzte Thiem trifft in der zweiten Runde nun auf den Finnen Otto Virtanen (ATP Nummer 156).

Thiem hatte vor eineinhalb Wochen angekündigt, seine Karriere als Profi im Herbst beenden zu wollen. Für das Major-Turnier in Roland Garros erhielt der Niederösterreicher, der in Paris 2018 und 2019 im Finale an Rafael Nadal gescheitert war, keine Wildcard. Auf dem Court Suzanne-Lenglen erwischte der 30-Jährige gegen die Nummer 228 im ATP-Ranking einen Fehlstart. Der ein Jahr ältere Agamenone sicherte sich den ersten Satz nach einem Break zum 4:2.

Thiem steigert sich

Thiem kam aber besser auf Touren, holte sich Satz zwei (Break zum 4:2) und war auch in der Entscheidung der bessere Spieler. Der in der neuen Weltrangliste als 131. aufscheinende Niederösterreicher sicherte sich Breaks zum 1:0, 3:0 und 4:1 und musste selbst nur einmal sein Aufschlagspiel abgeben. Nach 2:19 Stunden brachte Thiem sein Game zum 6:2 mit etwas Zittern dank zwei Assen durch.

Insgesamt fünf Österreicher versuchen sich in der Männer-Qualifikation von Roland Garros.