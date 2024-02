Pistenspaß für Lindsey Vonn & Roger Federer

Für Lindsey Vonn ging ein Traum in Erfüllung. Via Instagram schwärmt der Ex-Ski-Star vom gemeinsamen Pistenspaß mit Tennis-Legende Roger Federer.

"Ich konnte endlich Skifahren mit meinem Freund Roger, ja", freut sich Lindsey Vonn auf Instagram. "Ich habe Roger als Athleten, Philanthropen und als unglaublichen Champion für so viele Jahre bewundert", schreibt sie zu einem von ihr geteilten Video. "Normalerweise wird man von Menschen, zu denen man aufschaut, auf die ein oder andere Art im Stich gelassen, aber nicht bei Roger."

Federer und Vonn hätte schon länger über einen gemeinsamen Skitag gesprochen und jetzt sei es "endlich" Realität geworden. "Hier sind wir: im Ruhestand, skifahrend und unser Leben genießend", so Vonn. Für die ewige GOAT-Debatte (Greatest Of All Time, zu Deutsch: Größter aller Zeiten) hat Vonn einen klaren Favoriten: "Du bist mein ewiger GOAT", schreibt sie. Anstellte des Wortes "GOAT" (zu Deutsch: Ziege) verwendete die Ex-Skirennläuferin jedoch einen Ziegen-Emoji.

Dem Anschein nach dürften Federer und Vonn in Lenzerheide unterwegs gewesen sein.