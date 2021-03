Rublev zieht ins Halbfinale ohne gespielt zu haben

So einen Turnierverlauf hätte sich Tennis-Star Rublev sicher nicht erwartet. Doch seine Gegner, im Achtel- und Viertelfinale schlagen sich förmlich selbst. Der 23-jährige Russe steht beim ATP-250-Event in Doha bereits im Halbfinale. Das kuriose dabei: Rublev spielte im Verlauf des Turniers keine einzige Minute.

In der ersten Runde hatte die aktuelle Nummer acht der Welt, ebenso wie etwa Dominic Thiem, ein Freilos. Sein Achtelfinalgegner Richard Gasquet gab bereits vor dem Matchbeginn aufgrund einer Verletzung auf. Dasselbe Schicksal ereilte auch Rublevs Viertelfinalgegner Marton Fucsovics, der aufgrund von Kreuzschmerzen nicht zum Duell mit dem Russen antreten konnte.

Rublev in Doha this week:



1R: Bye

2R: Walkover (Gasquet withdrew)

QF: Walkover (Fucsovics withdrew)



Someone’s looking out for you this week, @AndreyRublev97 ???? pic.twitter.com/xSI1WcpNhJ