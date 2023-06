Struff vergibt Premieren-Titel in Stuttgart gegen Tiafoe

Jan-Lennard Struff hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tennistour knapp verpasst. Der 33-jährige Deutsche verlor am Sonntag das Endspiel des Rasenturniers in Stuttgart gegen den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4,6:7(1),6:7(8).

Bei seiner dritten Finalteilnahme fehlte Struff nur ein Punkt auf seinen Premieren-Titel, er konnte einen Matchball aber nicht verwerten. Tiafoe stößt mit seinem dritten Turniersieg erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vor.

Bei den 250er-Turnieren in 's-Hertogenbosch gingen die Siege an die Russin Jekaterina Alexandrowa und den Niederländer Tallon Griekspoor. Die an Nummer vier gesetzte Alexandrowa verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem Dreisatzsieg über ihre topgesetzte Landsfrau Veronika Kudermetowa mit Erfolg. Griekspoor besiegte den Australier Jordan Thompson ebenfalls in drei Sätzen.

Im ersten rein britischen WTA-Finale seit 46 Jahren setzte sich in Nottingham Katie Boulter gegen Jodie Anna Burrage mit 6:3,6:3 durch. Ebenfalls in Nottingham gewann der Brite Andy Murray eine Woche nach dem Finalsieg über den Österreicher Jurij Rodionov in Surbiton den nächsten Challenger. Der 36-jährige, dreifache Grand-Slam-Champion besiegte im Endspiel des Rasenturniers den Franzosen Arthur Cazaux mit 6:4,6:4.