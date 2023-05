Tennis-Ass Alcaraz beschenkt sich in Madrid zum 20er mit Finaleinzug

Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Nr. 1) ist beim Masters-1000-Tennisturnier von Madrid an seinem 20. Geburtstag in das Finale eingezogen.

Der Spanier besiegte am Freitag den Kroaten Borna Coric (17) 6:4,6:3. Im Endspiel am Sonntag geht es gegen den deutschen Lucky Loser Jan-Lennard Struff oder den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Holt Alcaraz erneut den Titel, würde er in der Weltrangliste bis auf fünf Punkte an den serbischen Leader Novak Djokovic heranrücken.

"Es ist ein spezieller Ort für mich", meinte Alcaraz in Erinnerung an den Vorjahreserfolg in Madrid und der Lokalmatador erwähnte sogar auch sein einstiges Antreten in der spanischen Hauptstadt im U12-Turnier. "Hier denke ich nicht an den Druck. Ich denke nur daran, großartige Matches zu spielen und gute Ergebnisse zu haben. Ich genieße hier jede einzelne Sekunde."