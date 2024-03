× Tennis-Hammer: Thiem trainiert in Nadal-Akademie

Dominic Thiem (30) will es offenbar noch einmal wissen. Nach einem Trainings-Block daheim startet unser Tennis-Ass den Countdown für sein Comeback in der Akademie des größten Standplatzspielers aller Zeiten.

Auf Instagram lässt uns Thiem an seinem Mallorca-Camp teilhaben: "¡Hola! Eine Woche intensives Training und Vorbereitung für die kommenden Turniere." Dazu ein Foto, das unser Tennis-Ass bei herrlichem Frühlingswetter in der Rafa Nadal Academy zeigt - im Hintergrund die berühmte Nadal-Statue. Dominic Thiem wirkt leicht abgekämpft - kein Wunder bei den intensiven Einheiten!

Auf einem Video sehen wir unseren ehemaligen Top-3-Spieler, wie er mit viel Power Bälle drischt. Auf der anderen Seite des Netzes: Nadal - allerdings nicht DER Nadal, sondern Joan, der 19-jährige Cousin vom French-Open-Rekordsieger (Rafael Nadal ist zurzeit beim ATP1000-Turnier in Indian Wells im Einsatz). Doch die Nr. 1921 im ATP-Ranking scheint ein perfekter Sparringpartner für den US-Open-Sieger 2020.

"Racket-Anschlag" auf Papa Wolfgang

Papa Wolfgang Thiem, der seit der Trennung von Coach Benjamin Ebrahimzadeh das Training übernommen hat, überwacht die Session an der Seite - und hat eine Schrecksekunde: Bei einem Vorhand-Schlag kommt Dominic das Racket aus, es segelt über den Kopf von Thiem sen. hinweg und landet auf einem Neben-Court. Glücklicherweise, ohne jemanden zu treffen. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Turnier-Comeback in Ungarn

Abwarten, ob Thiem seine gute Laune auch zu den anstehenden Sandplatz-Turnieren mitnimmt. Ab Montag schlägt der aktuell nur mehr drittbeste Österreicher (ATP-Nr. 91) beim Sandplatz-Challenger in Szekesfehervar auf. Danach stehen die Challenger in Zadar und Neapel am Programm. Auf dieser "Einstiegs-Ebene" will sich Thiem mit Siegen Selbstvertrauen holen - und Weltranglisten-Punkte, die ihn wieder Richtung Top 50 bringen sollen.