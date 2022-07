Tennis-Sensation: Misolic setzt Kitz-Erfolgslauf fort

Filip Misolic steht hochverdient im Viertelfinale von Kitzbühel. Der 20-Jährige Grazer besiegte den Spanier Pablo Andujar klar mit 6:4, 6:0.

Nach dem Aus von Jurij Rodionov hat es der zweite Österreicher, der am Mittwoch im Achtelfinale des Generali Open im Einsatz war, überraschend ins Viertelfinale von Kitzbühel geschafft. Der erst 20-jährige Filip Misolic besiegte den 36-jährigen Spanier Pablo Andujar mit 6:4,6:0 und stellte damit einen Viertelfinal-Tag mit zwei Österreichern sicher. Denn am Abend qualifizierte sich im ÖTV-Duell Dominic Thiem gegen Sebastian Ofner ein weiterer Lokalmatador für diese Phase.

"Auf jeden Fall sind vorgestern und heute die zwei besten Tage in meinem Leben", freute sich der schüchtern wirkende Misolic. "Ich habe das ganze Match mein Spiel gespielt: aggressiv, gute Stopps und immer wieder die Rückhand longline gespielt", sagte Misolic, der sich zuvor bei den tausenden Fans im Stadion für die Unterstützung bedankt hatte. Nervös sei er nur am Beginn gewesen, sagte er.

Misolic, der übrigens wie Roger Federer und Felix Auger-Aliassime am 8. August Geburtstag hat, feiert in Kitz sein ATP-Tour-Debüt weiterhin sehr erfolgreich. Mit diesem Sieg setzt er sich ab Montag zumindest auf einer Position um 175 in den Top 200 fest. Im Kampf um die Vorschlussrunde trifft er nun entweder auf Aslan Karazew (RUS-4) oder Dusan Lajovic (SRB).