Sensationell: Thiem erhielt Wildcard für US Open

Dominic Thiem wird bei den US Open in New York mit dabei sein.

Tennis-Profi Dominic Thiem darf vor seinem Karriereende im Herbst noch einmal bei den US Open aufschlagen. Der in New York 2020 siegreiche Niederösterreicher erhielt am Mittwoch eine der Wildcards für den Hauptbewerb. Auch der Schweizer Routinier Stan Wawrinka wurde mit einer der Sondergenehmigungen für Spieler außerhalb der nötigen Position in der Weltrangliste für das Hauptfeld oder die Qualifikation bedacht. Die ehemalige US-Open-Siegerinnen Naomi Osaka und Bianca Andreescu bekamen ebenfalls Wildcards für das am 26. August beginnende Hartplatzturnier.