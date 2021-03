Thiem ist auf Formsuche

Dominic Thiem will beim Turnier in Dubai wieder an seine alten Erfolge anknüpfen.

„Ich hoffe, dass mir in Dubai der Knopf aufgeht“, tönt Dominic Thiem. Trotz seines frühen Aus in Doha geht unsere Nummer 1 mit gutem Gefühl in das ATP500er in Dubai. Auch dort ist Thiem topgesetzt, trifft nach einem Freilos zum Start heute (nicht vor 17.30 Uhr) zum Start auf den Qualifikanten Lloyd Harris (RSA/ATP-84.).

Thiem: »Hoffe auf Schritt in die richtige Richtung«

Thiem weiß: „Es ist noch ein Weg, bis ich zurück in Topform bin. Aber ich bin auf einem gutem Weg. Doha war nicht schlecht.“ Der Welranglisten-4. weiter: „Ich hoffe auf weiteren Schritt in die richtige Richtung hier in Dubai. Es sind vor allem Kleinigkeiten.“

Der Weg zu seinem 18. ATP-Titel wird ein harter, das Turnier ist sehr gut besetzt. Allgemein sei das „Niveau so hoch, dass wenn ich nicht mein absolutes Toplevel bringe, reicht es gegen die meisten nicht.“ Auf Rang 2 gesetzt ist der Russe Andrej Rublew, dahinter folgen Denis Shapavalov (CAN) und Roberto Bautista Agut (ESP).