Thiem kämpft sich ins Achtelfinale

Dominic Thiem hat seine Auftakthürde beim Tennis-ATP250-Turnier in Antwerpen mit viel Bauchweh gemeistert.

Der Niederösterreicher kämpfte den Italiener Luca Nardi am Dienstagabend in fast zweieinhalb Stunden mit 3:6,7:6(7),6:2 nieder. Als nächste Hürde wartet am Donnerstag im Achtelfinale der als Nummer fünf gesetzte Deutsche Yannick Hanfmann, der den Belgier Alexander Blockx mit 6:4,7:6(3) bezwang. Ebenfalls einen Auftaktsieg feierte Filip Misolic in Stockholm.

Thiem tut sich schwer

Für Thiem lief es gegen die Nummer 133 der Welt lange Zeit nicht nach Wunsch. Im ersten Satz reichte dem 20-Jährigen ein Break zum 4:2. Im zweiten Durchgang nahm der Italiener dem ÖTV-Star zum 3:2 neuerlich den Aufschlag ab, diesmal konnte Thiem aber zum 3:3 gleich zurückschlagen. Die Entscheidung fiel im Tiebreak, in dem Thiem Mühe hatte den Sack zuzumachen, erst seinen fünften Satzball konnte er zum 9:7 verwerten. Das war zugleich der Wendepunkt in der Partie.

Der Lichtenwörther zog mit Doppelbreak auf 4:0 davon, ehe Nardi erstmals anschreiben konnte. Der Sieg im Premierenduell mit Nardi geriet nicht mehr in Gefahr, Thiem verwertete seinen ersten Matchball zum 6:2. "Es war ein sehr hartes Match. Ich war einen Satz und Break zurück und habe es geschafft die Partie zu drehen. Das dank einem starken Tiebreak und sehr guten dritten Satz. Ich bin sehr glücklich", sagte Thiem im Sieger-Interview auf dem Platz.

Gegen den ein Jahr älteren Hanfmann hat Thiem von der bisher einzigen Begegnung eine Rechnung offen. Im Viertelfinale von Kitzbühel 2022 hatte sich der Ranglisten-56. auf Sand durchgesetzt. Thiem, der kommende Woche bei den Erste Bank Open in Wien am Start ist, liegt im Ranking 30 Positionen dahinter. "Die letzten Wochen waren nicht so einfach für mich, ich hatte nicht die guten Ergebnisse, das Selbstvertrauen ist daher nicht so groß. Es war keine leichte erste Runde, ich hoffe, dass ich darauf aufbauen kann für die nächste Runde", verlautete Thiem. 2022 stand er in Antwerpen im Halbfinale.

Misolic überrascht

Misolic sorgte beim ATP250-Event in Stockholm für eine Überraschung. Der 22-jährige Steirer schaltete nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des Hauptbewerbes den als Nummer acht gesetzten Briten Daniel Evans mit 6:4,7:6(1) aus. Für den Weltranglisten-181. war es erst der zweite Erfolg in einer Auftaktrunde auf ATP-Ebene in der laufenden Saison nach dem Viertelfinaleinzug in Bastaad im Juli.

Misolic startete gleich mit einem Break und ließ sich auch von einem Rebreak zum 2:2 nicht aus dem Konzept bringen. Zum 5:4 nahm er dem Ranglisten-34. neuerlich den Aufschlag ab und servierte in der Folge zu Null aus. Auch im zweiten Satz begegneten einander die beiden Akteure auf Augenhöhe. Evans nahm dem ÖTV-Akteur zum 3:1 den Aufschlag ab, Misolic breakte zum 4:5 zurück und rettete sich ins Tiebreak. Dort war Österreichs Nummer fünf ungefährdet, ließ dem Gegner nur einen Punkt. Nach 1:40 Stunden war der Erfolg in der Tasche.

Als nächste Hürde wartet entweder der Franzose Gael Monfils oder der Ungar Marton Fucsovics, die am Mittwoch aufeinandertreffen. Misolic wird daher wie Thiem erst am Donnerstag wieder auf dem Court zu sehen sein.