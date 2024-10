Thiem schlägt sich in Frankfurt für Wien ein

Ex-US-Open-Champ vor Schauturnier: "Vorfreude ist riesengroß"

Dominic Thiem geht in die Zielgerade seiner Karriere. Ehe er sich bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (21. bis 27. Oktober) endgültig von der Tennisbühne verabschiedet, tritt der Ex-US-Open-Sieger in der Woche davor beim UTS-Schauturnier in Frankfurt an. "UTS ist ein richtig, richtig geiles Event", meinte der 31-jährige Niederösterreicher am Dienstag bei einem Medientermin. "Die Vorfreude ist riesengroß. Ich will jede Minute genießen."

Thiem trifft bei dem dreitägigen Event in der Gruppe A auf den Australier Alex de Minaur, dessen Landsmann Nick Kyrgios und den Franzosen Ugo Humbert, der am Dienstag erst im Finale von Tokio verloren hat. In der Gruppe B treffen Ben Shelton (USA), Jan-Lennard Struff (GER), Lorenzo Musetti (ITA) und Gael Monfils (FRA) aufeinander.

Thiem spielt zum dritten Mal bei dem innovativen Turnierformat mit. "Es war eine unglaubliche Erfahrung, bei der UTS auf dem Platz zu stehen. Es kann immer alles passieren, es wird nie langweilig. Körperlich ist es unwahrscheinlich intensiv", sagte Thiem. Zwar sei alles lockerer und ungezwungener. "Aber wenn man einläuft, dann ist es eine ernste Sache. Dann will man vor allem eins: gewinnen." Thiem kennt Frankfurt sehr gut, auch weil sein engster Freund dort wohnt, wie er erzählte.

Thiem eröffnet das Turnier am 18. Oktober um 17.00 Uhr gegen De Minaur, einen Tag später geht es gegen Kyrgios (14.30) und Humbert (21.00). Die jeweils zwei Gruppenbesten spielen am Sonntag Halbfinali und Finale (15.00).