Thiem-Trainer war mittendrin im Wien-Terror

Ganz Wien ist vom Terroranschlag am Montagabend erschüttert.

Schrecklich Szenen spielten sich beim Terroranschlag in Wien ab. Unzählige Menschen waren mittendrin im unbeschreiblich grausamen Geschehen. Einer von ihnen war Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu. "Ich bin im Zentrum von Wien ganz in der Nähe des Angriffs. Sie lassen uns in einem Restaurant warten, bis wir wissen, wann wir weg können", berichtete der Chilene kurz nach 23 Uhr auf Twitter.

Nach einem achtstündigen Aufenthalt im Restaurant ließ Massu, der von "großer Angst" erfüllt war, wissen: "Ich bin im Hotel."