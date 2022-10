Thiem verpasst nach Tennis-Krimi Final-Einzug in Antwerpen

Dominic Thiem verpasst das Finale des ATP-250-Turniers in Antwerpen. Der Niederösterreicher verliert ein packendes Semifinale gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda mit 7:6, 3:6, 6:7.

Dominic Thiem hat am Samstag sein erstes Endspiel seit seinem Comeback nach seiner Handgelenksverletzung verpasst. Der 29-jährige Niederösterreicher unterlag im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Antwerpen dem US-Amerikaner Sebastian Korda nach 2:43 Stunden mit 7:6(4),3:6,6:7(4) und verpasste damit noch vor seinem Wien-Auftritt die erhoffte Rückkehr in die Top 100. Thiem eröffnet beim Erste Bank Open gegen Kordas Landsmann Tommy Paul.

Für Thiem, der am Vortag den topgesetzten Polen Hubert Hurkacz in einem ebenfalls dramatischen Match ausgeschaltet hatte, stand sein erstes Finale seit dem verlorenen bei den ATP Finals in London 2020 auf dem Spiel. Er wird sich im Ranking am Montag auf Position 113 schieben.

