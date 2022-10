Thiem kämpft um Finaleinzug gegen Korda

Herzlich Willkommen beim Sport24-Liveticker

Heute kämpft Dominic Thiem um den ersten ATP-Finaleinzug seit 2020. 23 Monate ist es her, als der Lichtenwörther zuletzt in einem ATP-Finale stand. Im November 2020 musste sich Thiem in London dem Russen Daniil Medwedew mit 6:4, 6:7(2), 4:6 geschlagen geben.