Ex-Tennis-Star bot Thiem Hilfe an - »Da kam nichts zurück«

Ex-Kitz-Sieger und Sky-Experte Philipp Kohlschreiber spricht über die Krise von Dominic Thiem und erzählte, wie er dem US-Open-Sieger von 2020 helfen wollte - jedoch ohne Erfolg bzw. Antwort!

Der US-Open-Sieger von 2020 bestimmt weiterhin die Schlagzeilen – allerdings abseits vom Tennis-Platz. Wie SPORT24 bereits berichtete holte sein Bruder und Manager Moritz Thiem in einem Rundumschlag gegen die heimischen Medien aus. Jetzt äußert sich mit Philipp Kohlschreiber, der aktuell für Sky das Masters in Miami kommentiert, ein ehemaliger Kitz-Sieger zur Causa prima.

Kohlschreiber: »Da kam nichts zurück«

Kohlschreiber erklärte, seine Hilfe angeboten zu haben, mit Moritz Thiem gesprochen zu haben: „Wenn ihr Bock habt: Ich komm nach Wien, wir können gern ein paar Tage, eine Woche mal locker Tennis spielen. Und wenn ihr am Schluss Lust habt, könnt ihr mich fragen, wie ich das Training finde, seinen Topspin, seine Schlaggeschwindigkeit.“ Schließlich sei er, Kohlschreiber, noch viel am Spielen. „Da kam nichts zurück, ist auch alles gut“, so der 40-Jährige. Nachsatz: „Das Angebot steht noch“, erklärte er weiterhin. Aber: Noch mal anbieten wolle er sich nicht.

Thiem plant Antreten bei den French Open

Auf seiner Website veröffentlichte Thiem unterdessen einen intensiven Sandplatz-Plan. Neben Estoril (ab Ostermontag) und München (ab 15.4.), wo er eine Wildcard erhält, möchte der Weltranglisten-90. auch bei den Masters-1000-Turnieren in Monte Carlo (7.4.), Madrid (24.4) und Rom (8.5.) dabei sein. Nach dem Auftritt im Foro Italico tritt Thiem bei den French Open in Paris an.

Zudem kündigte der 30-Jährige an, dass es auf seinem Youtube-Kanal Einblicke hinter die Kulissen geben wird. „Der Mehrleben Vlog von Dominic Thiem“ wird dort beworben. „Ich bin Dominic Thiem. Und für dich bin ich der Tennisprofi. Der Sportler. Doch bin ich nur das? Oder MEHR?“, heißt es dort unter anderem.