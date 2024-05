Game Over: Dominic Thiem verkündet offiziell sein Karriereende

Das Geheimnis ist gelüftet und die Tennis-Welt geschockt: Dominic Thiem wirft im Herbst tatsächlich das Handtuch und beendet seine Karriere.

Letzter Satz für Dominic Thiem! Nachdem am Dienstag Gerüchte die Runde machten, dass Thiem beim Wiener Stadthallen-Turnier im Oktober seinen Abgang von der internationalen Tennisbühne plane, herrscht nun endlich Klarheit. Es ist wahr: Der US-Open-Champion von 2020 beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das verkündete der ATP-Weltranglisten-117. am Freitag via Instagram.

Jahrelang zählte der 30-Jährige zur weltweiten Tennis-Elite. Sein Karrierehoch markierte Thiem mit dem US-Open-Triumph 2020. Eine Handgelenksverletzung 2021 warf den ehemaligen Weltranglisten-Dritten jedoch zurück.

+++Mehr Infos in Kürze+++