Thiem jagt 1. Sieg seit 11 Monaten

Dominic Thiem startet heute in Estoril, hofft auf ersten Sieg seit fast einem Jahr.

Am 10. Mai 2021 gewann Thiem in Rom gegen Marton Fucsovics -es ist der bislang letzte Sieg des 28-Jährigen. Nach seiner schweren Handgelenksverletzung gab er zuletzt in Belgrad sein ATP-Comeback, verlor gegen John Millmann in drei Sätzen. "Natürlich ist spielerisch noch sehr viel Luft nach oben, aber das ist eh klar", meint Thiem, der in der Weltrangliste auf Rang 93 abgestürzt ist. Am Weg zurück an die Spitze ist für ihn aktuell "jedes Spiel ein Bonus".

Bis zu den French Open in Paris spielt er noch in Estoril, Madrid und Rom. "Das erste kurzfristige Ziel ist, dass ich bei den French Open in ansprechender Form bin, ich vielleicht ein paar Matches gewinnen kann oder dass ich mit den absoluten Topspielern gut mitspielen kann. Ich erwarte mir aber auch keine Wunderdinge", so Thiem. Heute soll es mit dem ersten Sieg seit fast einem Jahr klappen, Thiem trifft zum Auftakt in Estoril auf Benjamin Bonzi (FRA/ATP-71.).