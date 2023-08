Thiem zum US-Open-Auftakt gegen Halle-Sieger Bublik

Dominic Thiem bekommt's zum Auftakt der am Montag beginnenden US Open mit Alexander Bublik zu tun. Der Kasache gewann im Juni das Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Halle. Das bisher einzige Duell gegen Bublik bei den French Open 2019 ging an Thiem. Sebastian Ofner spielt gegen Nuno Borges (POR)

Dabei kämpfte Thiem in den vergangenen Tagen mit seiner gesundheit. Eine "Art Gastritis" hatte dem US-Open-Sieger von 2020 den Start beim Vorbereitungsturnier in Winston Salem unmöglich gemacht. Damit kommt Thiem (ATP-Nr. 82) ohne Hartplatz-Test zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dass es im feuchtwarmen New York gegen den als Nr. 25 gesetzten Bublik über drei Gewinnsätze geht, macht die Aufgabe für den gesundheitlich angeschlagenen Niederösterreicher nicht einfacher. Immerhin gewann das bislang einzige Duell mit dem Kasachen bei den French Open 2019 in 4 Sätzen.

Österreichs Nr. 1 Sebastian Ofner (ATP-58) bekommt's bei seinem ersten Hauptfeld-Auftritt in New York zum Auftakt mit Nuno Borges (ATP-79) zu tun - eine Generalprobe für den Davis Cup im September gegen Portugal. Meistert Ofner die erste Hürde, dann wird es schon sehr schwierig für den Steirer: Er würde aller Voraussicht nach auf den als Nummer 10 gesetzten Frances Tiafoe treffen. Denn dieser ist im US-Duell mit Learner Tien (Wildcard) klar zu favorisieren.

Bei den Damen ergab die am Freitag vorgenommene Auslosung für Julia Grabher eine bezwingbare Erstrunden-Gegnerin. Österreichs Nummer eins trifft schon zum dritten Mal in Folge auf eine Chinesin, und erneut auf Wang Xiyu. Erst am vergangenen Montag hatte die Vorarlbergerin diese Spielerin in der ersten Runde von Cleveland mit 6:3,6:4 bezwungen, danach aber gegen Zhu Lin verloren. Im Falle eines Sieges spielt Grabher entweder gegen die als Nummer 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa oder Bernarda Pera (USA). Für Grabher ist es die Premiere im Hauptbewerb der US Open