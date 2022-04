Trotz Genesung: Thiem verzichtet auf Monte Carlo

Dominic Thiem hat am Donnerstag via soziale Netzwerke verkündet, dass er nach seiner Coronaerkrankung nun wieder negativ getestet wurde. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der ehemalige Weltranglisten-Dritte auf ein Antreten beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo kommende Woche verzichtet. Letzteres kommt wenig überraschend, denn nun muss sich Thiem erst einmal wieder match-fit machen.

Hey guys!

I hope you’re all well!



A short update:

I am finally negative and I feel much better!

Thank you for all your messages! I really appreciate it! ????????



I'm going to have a medical check-up, so I can get back on track! ????



I wish you all a nice Thursday! pic.twitter.com/57kvfKjpQw