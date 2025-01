ÜBERLEGEN! Sinner lässt Zverev im Australian-Open-Finale keine Chance

Titelverteidiger Jannik Sinner hat den Titel bei den Australian Open verteidigt. Der Italiener lässt Alexander Zverev im Finale keine Chance und gewinnt klar mit 6:3, 7:6, 6:3.

Jannik Sinner hat sich am Sonntag erneut den ersten Tennis-Grand-Slam-Titel des Jahres geholt. Der topgesetzte, 23-jährige Italiener besiegte im Endspiel der mit 58,29 Mio. Euro dotierten Australian Open in Melbourne den Deutschen Alexander Zverev nach 2:42 Stunden sicher mit 6:3,7:6(4),6:3. Während Sinner damit auch sein drittes Major-Finale gewonnen hat, hat der vier Jahre ältere Zverev auch sein drittes verloren.

© Getty ×

Zverev war bei den US Open 2020 gegen Dominic Thiem und im Vorjahr bei den French Open gegen Carlos Alcaraz jeweils in fünf Sätzen unterlegen. Für Sinner war es sein zweiter Melbourne-Titel, zusätzlich ist er auch regierender US-Open-Sieger. Anders ausgedrückt hat er seinen dritten Major-Titel auf Hartplatz in Folge gewonnen.

Sinner ließ keinen Breakball zu

Sinner begann stark und war auch bei seinen Aufschlag-Games weitgehend ungefährdet. Zverev musste schon im vierten Spiel zwei Breakbälle abwehren, zum 3:5 gab er das Service aber ab und Sinner servierte zu Null aus. Im zweiten Durchgang vergab Sinner zunächst zwei Chancen zum Break zum 2:1, doch ein besserer Zverev zwang den Südtiroler diesmal ins Tiebreak.

In diesem erwies sich ein unerreichbarer Netzroller von Sinner zum 5:4 bei Aufschlag Zverev als vorentscheidend. Ein cooler Sinner servierte zum 7:4 nach zwei Stunden aus. Damit hatte der Weltranglisten-Leader das 16. Tiebreak in den vergangenen 18 gewonnen. Sinner war aufgrund von einigen Problemen mit seiner Physis auf dem Weg ins Finale ein Nachteil gegenüber Zverev bescheinigt worden, doch davon war keine Spur.

Im dritten Satz gelang dem Favoriten das Break zum 4:2, doch schon davor war zu spüren gewesen, dass sich der Südtiroler diesen Sieg nicht mehr nehmen lässt. Der mental sehr starke Sinner ließ im gesamten Matchverlauf keine einzige Breakchance zu und bestätigte sich als würdige Nummer eins der Welt. Er hat diese Position erstmals nach den French Open im Vorjahr übernommen und seither nicht abgegeben.