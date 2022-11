Die vorjährige US-Open-Siegerin Emma Raducanu ist am Dienstag vom britischen König Charles III auf Schloss Windsor für ihren Grand-Slam-Triumph mit dem Verdienstorden MBE (Member of the Order of the British Empire) ausgezeichnet worden.

Die damals 18-Jährige hatte als erste Qualifikantin ein Tennis-Major gewonnen, und das in zehn Partien ohne Satzverlust. "Es ist großartig, dies Ehre von ihrer Majestät, dem König zu erhalten - ich fühle mich extrem dankbar", sagte Raducanu.