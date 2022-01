Barty-Party bei den Australian Open

Ashleigh Barty schreibt australische Tennis-Geschichte und gewinnt die Australian Open 2022. Im Finale setzte sie sich gegen Danielle Collins in zwei Sätzen durch und beendet eine lange Durststrecke.

Ashleigh Barty hat das Warten der Australier auf den ersten Frauen-Titel bei den Australian Open in Melbourne seit Chris O'Neil nach 44 Jahren beendet. Die 25-jährige Barty besiegte am Samstag im Endspiel des mit umgerechnet 47,46 Mio. Euro dotierten ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers die Überraschungsfinalistin aus den USA, Danielle Collins, mit 6:3,7:6(2). Für Barty ist es der insgesamt dritte Major-Titel, der ihr einen Siegerscheck in Höhe von 2,75 Mio. Euro einbringt.

Während Barty damit ihren Platz auf dem Tennis-Thron einzementierte und in Australien wohl endgültig zur Nationalheldin wird, ist Collins ab Montag als Zehnte erstmals in den Top Ten wiederzufinden. Die 28-Jährige aus Florida darf sich nach ihrem ersten Major-Endspiel mit dem halben Preisgeld trösten - so viel hatte sie zuvor noch nie verdient.