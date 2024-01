Finalistin: Zheng besiegt Jastremska

Qinwen Zheng erreicht einen neuen Höhepunkt ihrer Karriere. Die 21-Jährige schlägt Dajana Jastremska und schafft den Einzug ins Finale.

Für Zheng war schon der Einzug ins Halbfinale der größte Erfolg ihrer Karriere. Nun hat sie die Möglichkeit diesen mit einem Premierentitel zu veredeln. Mit einem 7:6(2),6:4-Zweisatzsieg über die Ukrainerin schafft es die 21-Jährige nach 1:42 Stunden die Partie zu beenden. Zehn Jahre nach dem Titelgewinn von Li Na steht damit wieder eine Chinesin im Endspiel von Melbourne.

Finale Partie

Mit ihrem zweiten Break zum 4:3 machte die Finalisten, nach einem 0:2-Rückstand, die Vorentscheidung perfekt. Die ukrainische Qualifikation ließ sich anschließend wegen einer Bauchmuskelverletzung behandeln.

Am Samstag trifft die Nummer-12 im Finale in der Rod Laver Arena auf die Weltranglistenzweite. Ihr bisher einziges Duell mit Aryna Sabalenka ging 2023 im US-Open-Viertelfinale in zwei Sätzen klar verloren.