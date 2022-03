Ukrainerin Switolina mit Tränen-Sieg gegen Russin

Die Ukrainerin Elena Switolina besiegte in Monterrey ihre russische Gegnerin, Landsfrau Dajana Jastremska war nach der Flucht aus der Heimat mit den Kräften am Ende.

Die als Nummer eins gesetzte ukrainische Tennisspielerin Elena Switolina hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey zum Auftakt die Russin Anastasia Potapowa 6:2,6:1 bezwungen und damit einen emotionalen Sieg gelandet. Switolina sagte: "Ich glaube, es ist meine Mission, unsere Tennis-Community zu vereinen, damit sie für mein Land zusammensteht, meinem Land hilft, weil es ist eine schreckliche Sache, was wir derzeit durchmachen."

Spendet Preisgeld

"Deshalb bin ich hier. Deshalb spiele ich für mein Land und gebe mein Bestes, um meine Plattform und meine Ressourcen zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und zu versuchen, Menschen zur Hilfe für die Ukraine zu gewinnen", sagte die ehemalige Nummer drei der Welt. Die Ukrainerin hatte sich ursprünglich geweigert, gegen Potapowa anzutreten. Switolina änderte aber ihre Meinung, nachdem die Tennisverbände entschieden hatten, dass russische und belarussische Spieler nicht unter dem Namen und den Flaggen ihrer Länder antreten dürfen. Switolina hatte außerdem angekündigt, das Preisgeld von Monterrey der ukrainischen Armee zu spenden.

Von den Nächten in der Tiefgarage bis zum Match-Sieg

In Lyon war beim WTA-250-Turnier die Ukrainerin Dajana Jastremska nach ihrem Sieg über die Rumänin Ana Bogdan zu Boden gesackt. Die 21-Jährige und ihre jüngere Schwester hatten in der vergangenen Woche zwei Nächte in einer Tiefgarage verbracht, bevor ihre Eltern die beiden per Boot aus der Ukraine nach Rumänien geschleust und sicher nach Frankreich geschickt hatten. "Ich bin glücklich, dass ich für mein Land gewonnen habe, aber zur gleichen Zeit bin ich auch sehr traurig", sagte Jastremska - in eine ukrainische Fahne gehüllt - nach dem 3:6, 7:6(7),7:6(7)-Sieg über Bogdan. "Ich bin sehr stolz auf die Ukrainer und sie sind wirklich Helden. Ich hoffe, das alles ist bald zu Ende."