Zverev erwartet schwieriges Comeback

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev stellt sich auf einen anstrengenden Weg zurück in die absolute Weltspitze ein.

"Ich weiß, dass ich sieben Monate nicht gespielt habe und nicht sofort mein bestes Tennis spielen werden", sagte der 25-Jährige Montag. Sein Ziel sei es, im Laufe des Jahres 2023 wieder Top-Form zu erreichen. "Es wird ein Prozess und braucht Zeit", prognostizierte der Weltranglisten-Zwölfte.

Zverev hatte sich Anfang Juni im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen und seitdem kein Match mehr bestritten. "Ich konnte es akzeptieren, weil es passierte, während ich meinen Traum verfolgt habe. Es war jetzt kein dummer Unfall beim Snowboarden", so Zverev.

Seit Anfang November steht Zverev wieder auf dem Trainingsplatz, nachdem er zuvor nach einem weiteren gesundheitlichen Rückschlag sein Comeback im Herbst verschieben musste und zuletzt auch positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Ende Dezember will er am neuen United Cup in Australien teilnehmen.