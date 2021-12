Weißer Strand, hellblaues Wasser, Palmen – Alexander Zverev und Sophia Thomalla genießen die Sonne auf den Malediven.

Der Traumstrand ist wohl der perfekte Ort für Zverev, um nach der langen Tennis-Saison einmal so richtig abzuschalten. Der Tennisstar spielte die erfolgreichste Saison seiner Karriere, holte unter anderem Gold bei Olympia. Die Siege machen ihn noch hungriger nach Erfolgen: Zverevs Ziel ist es, der Beste der Welt zu werden. Deshalb muss der 24-Jährige natürlich auch im Urlaub ordentlich Schwitzen und bereitet sich bereits für die Australien Open im Januar vor.

Tennis-Star Zverev blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr zurück. Auf und abseits des Courts. Denn: Im Herbst machte der Deutsche auch seine Liebe zu Model Sophia Thomalla (32) öffentlich. Die beiden zeigen sich nun in den sozialen Medien verliebt am Traumstrand. Der 24-Jährige und seine um acht Jahre ältere Freundin genießen ihren Liebes-Urlaub in vollen Zügen.