Kara glänzt mit Traumtor für Orlando

Niederlagen für Fuchs sowie Fountas bei MLS-Debüt

Erfolgserlebnis für Ercan Kara in der Major League Soccer (MLS): Eine Woche nach seinem Premierentreffer im US-Fußball-Oberhaus legte der Ex-Rapid-Stürmer am Samstag (Ortszeit) nach und netzte erneut für Orlando City. Der 26-Jährige erzielte beim 2:0-Auswärtserfolg seines Teams bei der Columbus Crew den zweiten Treffer mit einem feinen Drehschuss (51.). Kara, der in der Winterpause in die USA gewechselt war, wurde in der 70. Minute ausgetauscht.

This sequence from @OrlandoCitySC. ????



Ercan Kara with a beautiful turn & finish makes it 2-0. pic.twitter.com/mU5rXwtdTe — Major League Soccer (@MLS) April 17, 2022

Für Christian Fuchs und Charlotte FC gab es derweil gegen New England Revolution eine 1:2-Niederlage, der österreichische Außenverteidiger spielte durch. Die von Trainer Gerhard Struber betreuten New York Red Bulls kamen gegen den FC Dallas über ein Heim-0:0 nicht hinaus. In der Tabelle der Eastern Conference liegt Orlando hinter Philadelphia Union auf Rang zwei, New York ist Dritter, Charlotte belegt derzeit Rang acht.

Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas schlitterte unterdessen bei seinem MLS-Debüt für DC United in eine 2:3-Heimniederlage gegen Austin. Der Grieche wurde in der 58. Minute bei einer 2:0-Führung von DC eingewechselt und ging dennoch als Verlierer vom Platz.