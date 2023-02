Österreicher wollen US-Liga erobern

Gerhard Struber nimmt am Wochenende mit den New York Red Bulls seine dritte volle Saison in der Major League Soccer (MLS) in Angriff und will weiter kommen als beim Ausscheiden in der Play-off-Qualifikationsrunde 2021 und 2022.

Auf Spielerebene wollen Ercan Kara im Dress von Orlando City und der in der Vorbereitung bei den Vancouver Whitecaps glänzende Alessandro Schöpf aufzeigen. "Wir haben immer noch eine sehr junge Mannschaft. Aber eine mit mehr Erfahrung als letzte Saison. Und wir haben einen großen Konkurrenzkampf in der Mannschaft, gerade im Mittelfeld. Und ein Konkurrenzkampf auf diesem Level ist sexy. Wir sind sehr, sehr entwicklungs-, aber auch ergebnisorientiert. Wir sind bereit für mehr", blickte Struber optimistisch nach vorne. Als Minimalziel gilt es neuerlich die Grunddurchgangsphase erfolgreich zu überstehen. "Im Play-off ist dann alles möglich", so Struber.

Bis dorthin ist es allerdings ein weiter Weg, als erste Hürde wartet in der Nacht von Samstag auf Sonntag auswärts Orlando. Mit Blick in die Vergangenheit treten die "Bullen" sehr gerne in der Fremde an. Da habe sein Team laut Struber vergangene Saison in vielen Spielen positiv überraschen können. "Das Problem waren die Heimspiele. Wir wollen wachsen. Wir wollen ein anderes Bild von uns in den Heimspielen zeigen", verlautete der Ex-WAC-Coach.

Bei Orlando sind auch viele Blicke auf Kara gerichtet. Der Ex-Rapidler traf in seiner Premierensaison bei 30 Ligaeinsätzen elfmal, so viele Tore waren in den vergangenen drei Saisonen keinem anderen Akteur seines Teams gelungen. Auch Orlando war 2022 schon zum Play-off-Start ausgeschieden und hofft diesmal auf eine längere Saison. Kara ist noch bis zumindest Ende Dezember 2024 an den MLS-Club gebunden.

Schöpf zeigt in Vorbereitung auf

Solange läuft vorerst auch der Kontrakt von Schöpf in Vancouver. Im Gegensatz zu dem bereits Ende Jänner 2022 von Rapid in die MLS gewechselten Kara steht der 29-jährige Tiroler vor seiner ersten ganzen Saison. Im Herbst hatte er nach seinem Wechsel Anfang August von Arminia Bielefeld bei seinen sieben Einsätzen nie durchgespielt. "Als er gekommen ist, hatte er drei Monate kein Pflichtspiel absolviert. Dazu der Wechsel in ein anderes Land, es waren viele Sachen. Er war nicht richtig bereit, um auf dem Level mitzuhalten. Jetzt in der Vorbereitung aber hat er gezeigt, dass er ein sehr wichtiges Puzzlestück für uns sein kann", setzt Vancouver-Coach Vanni Sartini große Hoffnungen in den 32-fachen ÖFB-Teamspieler.

Schöpf war der große Gewinner der Vorbereitung, hatte dabei Anteil, dass Vancouver von sechs Testspielen bei drei Siegen und drei Remis keines verlor. Zudem gab es nur drei Gegentore, in drei der jüngsten vier Partien keines. "Die Situation für mich ist komplett anders als vergangene Saison, weil ich damals ohne Vorbereitung zum Team gestoßen bin. Das ist eine große Sache, weil ich für mein Spiel eine gute Fitness einfach brauche, um auf ein gutes Level zu kommen", sagte Schöpf. Jetzt habe er zahlreiche harte Einheiten hinter sich gebracht. "Die Vorbereitung war richtig gut", betonte der Mittelfeldspieler.

Neues Play-off-Format

Ziel sei es, eine gute Saison zu spielen und dem Team mit den eigenen Stärken zu helfen. "Natürlich hoffe ich auch, dass ich vielleicht ein paar Tore und Assists schaffen werde", so Schöpf, dessen Sohn Romeo Ende September 2022 auf die Welt gekommen ist. Eine erste Möglichkeit für einen Torerfolg bietet sich für Schöpf am Sonntag im Heimspiel gegen Real Salt Lake. Bereits am Samstag wird die neue Saison mit dem Duell von Nashville SC mit New York City eröffnet.

Verändert wurde das Play-off-Format. In der ersten Runde spielen die Mannschaften nicht mehr im K.o.-System, sondern im "best-of-three"-Modus um den Einzug ins Conference-Halbfinale. Außerdem haben die besten neun anstelle der besten sieben Teams der Hauptrunde zukünftig eine Chance auf den Titel. Das Freilos für die Sieger der Eastern und Western Conference in der ersten Runde entfällt. In den letzten drei Runden auf dem Weg zur Meisterschaft gibt es normale K.o.-Spiele.