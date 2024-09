NBA-Legende Dikembe Mutombo ist tot

Der ehemalige US-Basketball-Star Dikembe Mutombo ist am Montag im Alter von 58 Jahren an Krebs gestorben.

Zuerst berichtete NBA-Insider Chris Haynes auf der Plattform "X", dass Ex-NBA-Star Dikembe Mutombo gestorben ist. Später gab es ein Statement von NBA-Commissioner Adam Silver: "Mutombo war größer als das Leben. Auf dem Spielfeld war er einer der besten Shotblocker und Defensivspieler in der Geschichte der NBA. Er hat sich mit Leib und Seele dafür eingesetzt, anderen zu helfen."

Silver schreibt weiter: "Niemand war besser geeignet als Dikembe, der erste globale Botschafter der NBA zu sein. Er war durch und durch ein Menschenfreund ... Dikembes unbezwingbarer Geist lebt in denen weiter, denen er in seinem außergewöhnlichen Leben geholfen und die er inspiriert hat. Ich bin einer der vielen Menschen, deren Leben von Dikembes großem Herzen berührt wurde, und ich werde ihn sehr vermissen."

Einer der besten Defensivspieler der NBA-Geschichte

Der 2,18-Meter-Riese Mutombo war einer der besten Defensivspieler der NBA-Geschichte. Nach einem geblockten Wurf winkte er mit erhobenen Zeigefinger - die Geste wurde mit dem Spruch "Not in my house" ( dt. Nicht in meinem Haus) in Verbindung gebracht. Mutombo spielte zwischen 1991 und 2009 für die Atlanta Hawks, New York Knicks und Houston Rockets in der NBA. Er wurde achtmal ins All-Star-Team der NBA berufen und zweimal zum Defensiv-Spieler des Jahres gekürt.

Dikembe Mutombo wurde 2015 in die Hall of Fame der Basketball-Profiliga aufgenommen. In seiner NBA-Karriere kam er im Durchschnitt auf 9,8 Punkte und 10,3 Rebounds pro Spiel. Nach seiner Laufbahn gründete er die "Dikembe Mutombo Foundation". Er setzte sich etwa für den Bau eines Krankenhauses in Kongos Hauptstadt Kinshasa ein.