108. Triple-Double: Nikola Jokic überholt King James

NBA-Champion Nikola Jokic hat in der nordamerikanischen Profiliga den nächsten Meilenstein geschafft und zwei Größen hinter sich gelassen.

Jokic erzielte am Montagabend (Ortszeit) beim 134:116-Erfolg der Denver Nuggets gegen die New Orleans Pelicans sein 108. Triple-Double und zog damit an LeBron James und Jason Kidd (jeweils 107 Triple-Doubles) vorbei. Der Serbe kam gegen die Pelicans auf 35 Punkte, 14 Rebounds sowie zwölf Assists.

James benötigte doppelt so viele Spiele

Der 28-Jährige ist der derzeit beste Basketballer der Welt und führte die Nuggets in diesem Sommer zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Für die 108 Triple-Doubles benötigte er gerade einmal 604 NBA-Spiele. James hat mehr als doppelt so viele Partien absolviert. In den kommenden Partien dürfte noch mehr Verantwortung auf Jokic lasten, denn Spielgestalter Jamal Murray fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. "Das ist etwas, was länger dauern wird, als uns lieb ist", sagte Trainer Michael Malone.

Jokic mit One-Man-Show

Und wie reagierte Jokic auf seine Gala-Vorstellung? Der "Joker" machte aus der anschließenden Pressekonferenz eine One-Man-Show. Er stellte und beantwortete die Fragen zu seiner Performance einfach selbst. Hier sehen Sie das Video: