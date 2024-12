Historisches Debakel für Pöltls Raptors zum Jahresausklang

Für die Toronto Raptors hat es in der National Basketball Association (NBA) auch zu Silvester nichts zu feiern gegeben.

Die Kanadier schlitterten bei den Boston Celtics vielmehr in ein Debakel wie nie zuvor. Das 71:125 war die höchste Niederlage ihrer knapp 30-jährigen Clubgeschichte in der Liga. Der heimische NBA-Pionier Jakob Pöltl verbuchte sieben Punkte und 13 Rebounds in 29:42 Einsatzminuten. Hinzu kamen drei Assists, zwei Steals sowie ein Block.

Toronto wurde vom Titelverteidiger vor allem nach der Pause förmlich überrollt. Allein Abschnitt drei ging mit 45:18 an die Celtics, die in Jayson Tatum mit 23 Punkten ihren besten Werfer hatten. Die Raptors wurden bei der elften Niederlage en suite von Scottie Barnes angeführt, der als einziger in seinem Team zweistellig scorte und es auf 16 Zähler brachte. Die Kanadier sind bereits am Neujahrstag wieder im Einsatz. Sie empfangen zum zweiten Mal binnen knapp zwei Wochen die Brooklyn Nets.