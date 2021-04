Basketball-Star James Harden fehlt den Brooklyn Nets nach einem Rückschlag bei Reha-Übungen auf unbestimmte Zeit, wie Trainer Steve Nash am Dienstag bestätigte.

Er habe beim Training am Montag etwas in seinem lädierten Oberschenkel gespürt und sei nun "zurück auf Anfang", sagte Nash. Bei den New Orleans Pelicans gewannen die Nets ohne Harden und den ebenfalls verletzten Kevin Durant 134:129 und blieben damit den Philadelphia 76ers in der Eastern Conference auf den Fersen.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: